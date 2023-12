De Laurentiis, doppio Leone d'Oro a Venezia per il presidente del Napoli

Per Aurelio De Laurentiis doppia vittoria, un doppio Leone d'Oro - il primo premio che viene assegnato nell'ambito della Biennale di Venezia - ennesimo riconoscimento anche per l'ultima trionfale stagione in azzurro.

«Al Gran Premio Internazionale di Venezia per due Leoni d’Oro. Uno alla “Società Sportiva Calcio Napoli" per Meriti Sportivi. Uno personale, Leone d'Oro per l'Imprenditoria» le parole del patron azzurro sui suoi canali social.