De Laurentiis-Lozano: colloquio a bordo campo con stretta di mano

Due strette di mano e un mini-colloquio a bordo campo. Aurelio De Laurentiis e Hirving Lozano si prendono la scena a Dimaro, a cavallo del primo allenamento nel ritiro in Val di Sole per gli azzurri. Al centro dei pensieri di entrambi c'è sicuramente il futuro, con Lozano che ha il contratto in scadenza nel 2024 e la società intenzionata a rinnovare o cedere questa estate.

Grande atmosfera per il Chucky questa mattina a Carciato: Lozano non è sceso in campo con il resto dei compagni ma si è allenato a parte per riprendere al meglio dopo l'infortunio subìto un mese e mezzo fa e rientrare subito a disposizione di Garcia.

All'ingresso in campo, applausi e cori dei tifosi azzurri presenti. C'è, però, prima da decidere il futuro: l'ultimo interesse arriva dalla Mls americana, ma al Napoli non è ancora arrivata alcuna offerta concreta che possa cambiare le carte del mercato.