De Laurentiis, Malagò si faccia da parte: «Troppa burocrazia sugli extra-comunitari nel mercato»

Perché il calcio europeo apre sempre meno le porte al calcio sudamericano durante le finestre di mercato? La risposta arriva direttamente da Aurelio De Laurentiis, che prende la parola nel bel mezzo della conferenza stampa di presentazione di Mauro Meluso, nuovo direttore sportivo del Napoli.

«Abbiamo un limite sugli extracomunitari. Di questo dovremmo fermarci a parlare con Malagò. Il Coni prevede un numero di extracomunitari per ogni sport. Ma ormai anche l'Inghilterra non fa parte più dell'Unione Europea e anche questo ci crea problemi nel mercato. Dovremmo dire al Coni: 'Malagò, fatti da parte, visto che abbiamo questo problema e che il calcio italiano finanzia tutti gli altri sport del Paese. Dacci qualche unità in più pur rispettando la Legge Bossi-Fini'. In Italia quando si fa una legge poi difficilmente si cambia. Si incrosta tutto il meccanismo, burocratizza il tutto, i club non possono fare la propria strada».