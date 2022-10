De Laurentiis, messaggio ad Abodi: «Lo sport deve modernizzarsi»

Si forma il nuovo Governo e arriva il messaggio anche da parte di Aurelio De Laurentiis, pronto agli auguri per la formazione schierata da Giorga Meloni: «Auguri di buon lavoro al nuovo governo a guida Giorgia Meloni. I miei auguri vanno in particolare ai ministri dello Sport e della Cultura. Buon lavoro Andrea Abodi. Lo sport lo conosci molto bene. Sai che c'è bisogno di modernizzare un mondo vecchio e obsoleto. Ci si aspetta da te una grande inversione di marcia e una modernizzazione totale, senza se e senza ma burocratici, per un comparto messo in crisi dal covid» ha scritto il patron del Napoli «A Gennaro Sangiuliano, nuovo Ministro della Cultura, complimenti e buon lavoro. C'è bisogno di gente competente come te per un ministero sempre sottovalutato, che è però tra i più importanti del nostro Paese, con grandi possibilità di stimolare, attraverso i beni culturali e il mondo dell'audiovisivo, un'incredibile sviluppo economico e del lavoro».

