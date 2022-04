De Laurentiis osserva il Napoli: Elmas e Lobotka ancora a parte

Primo allenamento settimanale per il Napoli di Luciano Spalletti dopo il ko clamoroso e rocambolesco di Empoli. Ad assistere all’allenamento matutino anche il presidente Aurelio De Laurentiis: il numero uno azzurro era arrivato in mattinata per incontrare la squadra e per far sentire forte la presenza della società in un momento fondamentale della stagione, e ha seguito da bordo campo tutta la seduta di lavoro con lo staff.

La squadra, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostata sul campo dove ha svolto torello e partita a campo ridotto. I calciatori scesi in campo domenica hanno lasciato il campo anzitempo mentre il resto del gruppo ha svolto lavoro tecnico con conclusione in porta. Elmas e Lobotka hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Ghoulam ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.