De Laurentiis, Napoli campione: «E in Champions ci riproveremo»

Aurelio De Laurentiis si prende la scena della festa scudetto allo stadio Maradona: «Questa è una serata straordinaria. Uno scudetto che va dedicato alla Curva A e alla B, ai Distinti, alla Nisida, alla Posillipo, alla Autorità, a tutti i tifosi napoletani che sono a casa, in Italia e nel mondo» ha subito spiegato De Laurentiis a tutto lo stadio.

«Edoardo è stato il mio braccio destro e sinistro con grande pazienza. Non è mai facile essere figlio di…ne abbiamo fatta di strada dalla Serie C alla Serie A fino all’Europa. Tenevo molto alla Champions, volevo regalarvela, ma ci riproveremo l’anno prossimo» ha continuato De Laurentiis. «E poi c'è Chiavelli che ho preso ancor prima di prendere il Napoli nel 2004». E poi il saluto a Sorrentino: «Fino a settembre sarai qui per girare un film su Napoli, farai un altro film bellissimo che porterà Napoli nel mondo».