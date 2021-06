De Laurentiis rompe il silenzio: attesa per la conferenza stampa

Il Napoli interrompe dopo oltre quattro mesi il silenzio stampa: era stato deciso dal presidente Aurelio De Laurentiis il 21 febbraio al termine della gara di campionato persa in casa dell’Atalanta. E sarà proprio il patron a riprendere la parola in una conferenza stampa convocata oggi pomeriggio a Roma, trasmessa in diretta sul Mattino.it a partire dalle ore 15.30.

De Laurentiis parlerà a tutto campo: dal nuovo allenatore Spalletti (che sarà presentato nella sede di Castel Volturno alla vigilia della prima fase del ritiro precampionato, in programma dal 15 luglio a Dimaro) ai progetti della società, che anche in questa stagione non potrà contare sui contributi Champions.