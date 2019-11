Ultimo aggiornamento: 13:28

Alla vigilia della gara dicontro il Salisburgo, il presidente del Napoliha parlato del momento degli azzurri.«La squadra starà in ritiro fino alla partenza per le convocazioni delle relative Nazionali. Ancelotti è un grande allenatore e un signore, quindi non ho alcun motivo di avere a pretendere da lui cose migliori di quelle che ha fatto. Il problema va riscontrato nel lavoro del gruppo: non è un lavoro che dipende dall'allenatore, ma di amalgama che dipende dai giocatori che devono trovare motivazioni non solotanto quando si gioca con Liverpool o Salisburgo. In quelle partite abbiamo visto un'altra squadra ed è quella sulla quale tutti noi contiamo. Negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto 13 innesti nuovi, ma diciamo anche che il ritiro estivo purtroppo non ha visto tutti i giocatori poter lavorare insieme.è arrivato a fine agosto,è rientrato a Ferragosto, lo stessoè tornato in ritardo dopo la Coppa America,per molte settimane è stato indisponibile. Non abbiamo avuto una squadra tutta pronta ai nastri di partenza e abbiamo sofferto questa cosa in alcune situazioni».«L'allenatore fa l'allenatore e non può mettere in ritiro la squadra, che invece è un compito della società. Non è un ritiro punitivo, ma costruttivo: perché i giocatori si conoscano meglio. Bisogna essere tutti fedeli alla maglia e onorarla: sono tutti calciatori straordinari. Non sono preoccupato dei nostri 18 punti in campionato: c'è un bel gruppone a pochi punti da noi. Basta vincere 4-5 partite di seguito per recuparere. Quando sento gridare al fallimento della stagione faccio gli scongiuri ma penso che questa squadra può fare ancora molto. Manca la concentrazione. Abbiamo avuto tanti piccoli incidenti che ci hanno posto dei problemi di infermeria. Quello di, fallo di mano? Non voglio vedere in casa degli altri, mi preoccupo di casa mia. Non voglio andare a trovare degli alibi. Il problema arbitrale è molto complesso, ma molto serio, e non vuol essere affrontato. Io dico: tabula rasa, tutti a casa. Gli arbitri dovrebbero essere gestiti dalla Lega, non più di 32 anni, tutti stranieri, e tutti ben pagati con multe per ogni errore».«Dopo 3 sbagli sei esonerato per tutta la stagione. Il ricordo di Calciopoli è ancora fresco: nel 2005 rimasi molto turbato, mi ha segnato. Oggi come oggi è difficile dare fiducia a un sistema particolare. Ci sono arbitri su cui metto la mano sul fuoco, ma è complicato farlo per tutti. Servirebbero cartellini gialli e rossi anche per gli arbitri. Ho sempre sostenuto la chiamata del Var da parte dell'allenatore una per tempo. Si perderebbe molto meno tempo. L'arbitro deve essere l'imparzialità fatta persona: il Var dovrebbe essere di aiuto. Abbiamo anche Hysaj, quindi a destra siamo apposto così. Non credo che prenderemo un terzino per sostituire Malcuit. Poi il mercato si fa anche quando capitano occasioni che non si possono perdere».