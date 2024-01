Aurelio De Laurentiis ha sgomberato il campo dai dubbi e al termine dell'assemblea di Lega a Milano, anziché parlare della riforma della serie A e del caso arbitri, ha annunciato che questi sono gli ultimi mesi in maglia azzurra per Osimhen e Zielinski. Scontato, si dirà. Ma cosa ne pensa Walter Mazzarri, che con Osimhen (quando rientrerà dalla Coppa d'Africa) e Zielinski dovrà convivere fino al termine di questa stagione tutt'altro che agevole? I tifosi come la prenderanno? Il mondo del calcio italiano non è quello della Premier, in cui nel bel mezzo del campionato Jurgen Llopp si può permettere di annunciare il suo divorzio dal Liverpool.

Comunque sia, abbiamo avuto la certezza che l'annuncio in pompa magna del rinnovo di Osimhen il 23 dicembre, a poche ore da Roma-Napoli (giocata male e persa peggio, con due espulsi, Politano e Victor), nient'altro era un modo per sistemare sul centravanti nigeriano il cartellino con il suo prezzo: cari amici dei club più importanti d'Europa, se volete Osimhen dovete pagare 120 milioni di euro. Logica commerciale da sempre alla base delle attività del Napoli.

De Laurentiis non ha voluto alimentare ulteriori equivoci, al contrario di Osimhen e del suo agente Calenda. Nella massima trasparenza: Victor a fine anno se ne va. D'altra parte, una delle accuse spesso mosse al presidente è quella di non essere chiaro: stavolta lo è stato.