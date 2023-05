È un altro bel problema, ora, sotto il profilo organizzativo. È un pari pesantissimo sotto l'aspetto della gestione dell'ordine pubblico. Aurelio De Laurentiis va via a razzo dallo stadio, dopo aver salutato tutti i suoi ospiti: salta la cena che era stata organizzata nella sala ospitality con giocatori, staff e familiari. Non c'è nulla da festeggiare, si rinvia a data da destinare, nonostante tutto fosse pronto per ricevere circa 130 persone che avrebbero brindato al titolo numero 3. Aveva convocato attorno a sé tutti i suoi affetti, c'era allo stadio anche Luigi che per qualche ora ha messo da parte il Bari che pure vola verso i playoff promozione in serie B. È sorpreso, più che deluso. Proprio non se lo aspettava che tutto non andasse come aveva preventivato. Persino Sarri, non proprio l'amico del cuore, si era travestito da cameriere per «imbandire la tavola» proprio come avrebbero preferito un po' tutti da queste parti. E invece i conti bisognava farli con l'oste granata, col presidente napoletano Iervolino a cui non è andato a genio neppure un po' questo tira e molla su quando giocare questa gara.

Ieri la prova generale di quello che succederà quando l'ora X scatterà (tanto scatterà). Un milione di persone in strada, un fiume di passione che si muoverà ovunque. Ma ora il problema diventa di nuovo non di poco conto: perché non si sa quando il Napoli vincerà aritmeticamente il titolo. Potrebbe anche succedere tra due giorni, con la squadra in ritiro a Udine. Ma intanto, fin da ieri sera, è iniziata a circolare l'ipotesi di un anticipo dell'orario della partita del Friuli che potrebbe essere spostata alle 18,30 rispetto all'orario delle 20,45 fissato qualche giorno fa dalla Lega Calcio. Ovviamente, da via Rossellini non ne sanno ancora nulla: di cambiare programma non hanno alcuna intenzione, a meno che non intervenga il prefetto oppure ci sia una esplicita richiesta di Dazn, con l'ok dei due club. Perché stavolta a spostare l'ora prefissata sarebbero, più che altro, esigenze di ordine televisivo. De Laurentiis ne ha già parlato con il sindaco Gaetano Manfredi e il prefetto di Napoli Claudio Palomba che hanno seguito l'incontro a poca distanza dal patron. Perché tra le opzioni anche che nello stadio Maradona la gara con l'Udinese possa andare in diretta sui due maxi schermi consentendo l'accesso a tutti coloro che erano sugli spalti nel derby con la Salernitana. Dazn non si opporrebbe. Il tentativo sarebbe sempre quello di concentrare la gran parte dei festeggiamenti anche se le scene di ieri lasciano capire che non sarà semplice gestire l'ordine pubblico in giro per Napoli. Anche perché adesso il rischio è che lo scudetto venga vinto dal Napoli in un giorno feriale e in notturna.

Non passa neppure a salutare Luciano Spalletti e la squadra, De Laurentiis. Ma non è certo per ripicca o perché è arrabbiato. Lo fa anche perché sennò sarebbe rimasto intrappolato nel traffico e quindi decide di andar via qualche minuto di anticipo. È ancora stanco per il lungo viaggio di rientro dagli Stati Uniti, ma per festeggiare lo scudetto sarebbe rimasto nello stadio fino a notte. Sa che per venerdì è stata pianificata una cena con Spalletti che vorrebbe ospitare tutto il gruppo azzurro. Ma al momento, anche per motivi scaramantici, non se ne farà nulla. Non è escluso che tra oggi e domani possa andare a Castel Volturno per salutare la squadra e stringere la mano ai protagonisti di questa avventura. Per scelta, non è mai stato in questa stagione nel centro tecnico. Un anno fa, per tre giorni di seguito, vide gli allenamenti di Spalletti. Sa che non c'è bisogno di una svolta o di uno scatto: il triangolino dell'ultimo chilometro è sotto gli occhi di tutti. Anche lui sa bene che lo scudetto è già in tasca. Intanto, vola anche la vendita per la gara con la Fiorentina: domenica prossima sarà un altro sold out.