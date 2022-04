De Laurentiis chiede scusa ai tifosi: «E Mertens ama Napoli e il Napoli»

«Chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli». Con queste parole Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare ai tifosi, pochi giorni dopo il clamoroso ko subito dagli azzurri in Toscana domenica. Il patron ha parlato a Radio Kiss Kiss per fare il punto della situazione anche sul rinnovo di Dries Mertens, ieri incontrato nel pomeriggio prima della cena di squadra: «Ieri sono stato a casa sua, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli e il Napoli» le parole riportate dalla radio ufficiale azzurra.

