21:12

Ancheha commentato ai microfoni di Sky Sport l’affare appena ufficializzato, quello di Victor Osimhen che lascia il Lille e si unisce al Napoli per la prossima stagione. «Osimhen lo seguivamo da tempo. Lo volevanoe Giuntoli, mi hanno convinto a fare questo sacrificio da», ha detto il patron azzurro. Un affare importante per le casse azzurre: «Con i 10 milioni di bonus arriviamo a 80 e se consideriamo i vari stipendi superiamo abbondantemente i 100 milioni» ha continuato«È un giocatore dal quale non ci aspettiamo tutto e subito, non è un giocatore da 25-30 gol immediati, ma dovrebbe esprimere un gioco straordinario per la squadra, segnando gol e facendone fare anche agli altri», ha detto il patron, che ha poi commentato la situazione Milik : «È sul mercato da sempre perché da quando lo conosco gli propongo di allungare il contratto, ma lui ti guarda e non favella. E allora devi prendere atto che deve andare via. Andrà via però al miglior offerente, non si fanno sconti a nessuno. Altrimenti rischierà di restare ae probabilmente non rientrerà nelle scelte dell’allenatore».resterà finchè continuerà su questa linea, semmai poi dovesse arrivare a non riuscire più a dare questo genere di contributo alla squadra, magari andrà in altri lidi» ha detto De Laurentiis. «? Vedremo, prima di tutto questi 90 milioni sul piatto non li ha portati nessuno, le trattative si fanno in tre, bisogna vedere chi lo vuole, quanto offrono».