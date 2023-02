De Laurentiis, Osimhen non si tocca: «Non devo vendere nessuno»

Aurelio De Laurentiis non lascia nulla al caso: «Osimhen? Quello che posso dire oggi è che Victor non è in vendita». Queste le parole del patron del Napoli, riportate da Bild Sport e subito capaci di fare il giro del mondo. Sull'attaccante azzurro, infatti, non ci sono solo i club inglesi ma anche il colosso Bayern Monaco, sempre attratto dai grandi talenti che passano in Serie A.

Il numero uno del club però è stato chiaro: «Molti dei nostri calciatori sono molto richiesti da altre squadre, ma io non devo vendere nessuno. Il club è in salute, non abbiamo debiti» ha specificato De Laurentiis. E in effetti la necessità non ci sarebbe: Osimhen ha ancora due anni di contratto e il Napoli non ha nessun problema economico. Ma la prossima estate saranno tante le squadre pronte a bussare alla porta del bomber di Spalletti con cifre importanti da destinare alle casse azzurre.