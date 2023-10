De Laurentiis, Osimhen rinnova: «Il problema arriva quando si va via da Napoli»

Aurelio De Laurentiis torna a parlare, lo fa ai microfoni della trasmissione spagnola El Chiringuito alla fine di Napoli-Real Madrid. «Ancelotti è un amico. Ma non l’ho incontrato per non condizionarlo. Ci rivedremo a Madrid. Gli lascio godere la serata, domattina gli manderò un messaggio».



«Sono soddisfatto di questo Napoli, siamo stati bravi e competitiv» ha detto De Laurentiis «Osimhen è sempre bravo, sa fare squadra da solo. Rinnovo? Non ci sarà problema, qui a Napoli stanno tutti bene. Il problema, semmai, è quando vanno via da qui. Non trovano più la strada maestra».