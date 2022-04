De Laurentiis, una Pasqua azzurra: «Auguri a tutti i tifosi nel mondo»

Come da tradizione degli ultimi anni, Aurelio De Laurentiis ha voluto rivolgere un pensiero speciale al suo Napoli, allo staff azzurro e ai tifosi napoletani in occasione della Pasqua. «Buona Pasqua alla nostra famiglia azzurra, allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori del club e a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo. Auguri anche ai tifosi di tutte le altre squadre» le parole del numero uno azzurro «Una Santa Pasqua che sia all’insegna della pace, dell’unione e della fratellanza».

Buona Pasqua alla nostra famiglia azzurra, allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori della Sscn e a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo. Auguri anche ai tifosi di tutte le altre squadre (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 17, 2022