De Laurentiis, patto con la Juve: così nascono le intese politiche

Decenni di inimicizia. In mezzo di tutto, non semplici polemiche (in tempi recenti la Supercoppa di Pechino, lo sgarbo per l'ingaggio di Higuain e Sarri e l'arbitraggio di Orsato a San Siro nel 2018) ma pietre miliari di una rivalità che divide, anzi spacca, ogni giorno il popolo dei tifosi. Eppure adesso, zitte zitte, anzi facendolo sapere sottovoce, due grandi nemiche si sono avvicinate. Napoli e Juventus hanno stretto un'alleanza con vista sulla Lega e sull'Europa. Si guarderanno con acidità magari solo il 7 aprile quando finalmente la partita fantasma verrà recuperata in campionato, ma la ruota ha iniziato a girare da qualche mese. Con Andrea Agnelli che piano piano si è fatto convincere da De Laurentiis sul veto ai Fondi. E con i due che poi hanno continuato in questa sorta di santa alleanza sostenendo la causa a favore di Dazn per i diritti tv del prossimo triennio.



LA RUOTA GIRA

Eppure questa stagione era iniziata malissimo, in piena sintonia con la rivalità di sempre. Con Andrea Agnelli che, nel vuoto dell'Allianz Stadium, aveva detto: «Noi le regole le rispettiamo...». Chiaro che il riferimento era a De Laurentiis che quella sera, dopo il no dell'Asl, aveva fermato il Napoli in partenza per Torino. Con il presidente della Juventus che aveva svelato che qualche ora prima aveva rifiutato il rinvio chiesto proprio dal patron azzurro per il timore di un focolaio in corso dopo la positività di Zielinski ed Elmas. Il Napoli è poi riuscito ad avere ragione al Collegio di Garanzia del Coni sostenuta dalle norme (amministrative e del buon senso) e dalla difesa abile dell'avvocato Lubrano ma agevolata anche dall'assenza in giudizio della Juventus che ha sempre deciso di non costituirsi (e al Coni persino la Figc scelse di non essere presente a difendere le sentenze dei suoi due giudici sportivi di primo e secondo grado). Ma in questi ultimi mesi, i rapporti di De Laurentiis con Andrea Agnelli si sono fatti più stretti anche perché i club italiani di vertice hanno iniziato a capire che la cosa migliore è fare cartello anche in un'ottica europea, perché è con l'Europa che si compete. Alle società di vertice, quindi Napoli e Juventus, ma anche Milan, Inter, Lazio e Fiorentina, conviene avere strategie comuni e visioni condivise sul piano commerciale e politico, mica rimanere separati da rivalità antiche e ormai antiquate che servono solo a indebolirsi, a fare i capponi di Renzo. Il primo ad alzare la voce contro l'accordo con i Fondi Cvc-Advent-Fsi per il 10% della media company è stato De Laurentiis. Era completamente da solo l'estate scorsa con le sue 35 pagine di progetto di autonomia del calcio italiano mentre il resto dei club era certo che gli 1,7 miliardi di euro che da lì a poco sarebbero stati versati nelle casse del calcio italiano dai Fondi, sarebbero serviti a salvarsi dalla crisi. E invece uno a uno, iniziando dal suo amico fedele Lotito, li ha convinti. Compreso Agnelli. «Perché mai dobbiamo cedere la governance ad altri? Il progetto di media company lo possiamo fare da soli» è il mantra di De Laurentiis. Un'asse che ha trionfato. E nell'ultima assemblea la santa alleanza ha preso vita anche ufficialmente: «Il lavoro della commissione istituita per trattare con i fondi è concluso, Napoli e Juve sono indisponibili a tornare a trattare». Considerando che i due presidenti Agnelli e De Laurentiis fanno parte della commissione negoziale significa che è stata messa una pietra tombale. E lo stesso vale anche per i diritti tv del prossimo triennio dove il Napoli e la Juventus continuano a spingere per Dazn (la Lega è spaccata esattamente a metà sull'argomento) con tanto di lettera di fuoco inviata ai vertici della Lega Calcio e ai club del fronte opposto.



A BRACCETTO

Insomma, decenni di inimicizia, vero, ma solo sul campo. E con improvvise fiammate extra: nel 2017 Agnelli numero uno dell'Eca volle De Laurentiis come chairman della sezione marketing e communication. Vero, sul campo la furia popolare esplode sempre. Ma la settimana scorsa, ancora una volta, Napoli e Juventus non hanno avuto difficoltà a trovare una intesa per spostare lo scontro diretto saltato a ottobre (un accordo che ha mandato su tutte le furie la Roma). Ma le sante alleanze sono fatte così. Il fuoco, le liti, i due fronti contrapposti, sempre, sul piano politico-sportivo, la Juve a incarnare il potere e il Napoli che ha provato negli ultimi anni a scardinarlo. Le ferite sono sanate: lo sgarbo della clausola sborsata per prendere Higuain, l'ingaggio del comandante Sarri, la trattativa a fari spenti con Milik questa estate, i veleni per i duelli ad altissimo livello. Ora Napoli e Juventus sono a braccetto, condividono ogni cosa. Quando Agnelli parla di un calcio che annoia i più giovani che «vogliono vedere solo gli ultimi 15 minuti perché nessuno più guarda le partite intere» sembra sentire De Laurentiis che racconta «dei millenials e la generazione Z che praticano gli e-Games e si allontanano dal calcio». La strana alleanza è servita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA