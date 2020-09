© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente allenamento al San Paolo in vista dell'amichevole di oggi contro il Pescara (si gioca alle 18 a Fuorigrotta), ma nessun collegamento con la notizia della positività di De Laurentiis. Il patron azzurro, infatti, non fa parte del gruppo squadra e pertanto l'allerta tra i giocatori non è stata tale da annullare allenamento e partita. Tutto secondo i piani, perché al San Paolo era necessaria una risemina e pertanto la classica rifinitura pregaraè saltata spostando l'attività di preparazione alla gara di oggi col Pescara al centro tecnico di Castel Volturno. Nulla di cui preoccuparsi, perché il programma del gruppo di Gattuso procede spedito. Almeno fino a nuovo ordine. Oggi, poi, previsto il pranzo all'hotel Britannique prima di spostarsi al San Paolo per la gara del San Paolo, senza toccare nulla di quello che era il programma previsto prima della notizia del Covid-19 contratto dal presidente De Laurentiis.Nella giornata di ieri, infatti,. Ma anche in questo caso si tratta di semplice routine, quella che prevede i test per tutti i membri della rosa e dello staff con doppia cadenza settimanale (il lunedì e il giovedì, per tenere tutti sotto controllo con precisione capillare): ecco perché sono stati effettuati nella giornata di ieri. I risultati dei tamponi, quindi, si conosceranno nella giornata di oggi, quando Gattuso è fiducioso di poter avere a disposizione tutti i giocatori convocati per la sfida di stasera contro il Pescara (l'ultimo test casalingo prima dell'inizio del campionato). Confermata l'amichevole del San Paolo, così come al momento è confermata anche quella in programma per domenica sera a Lisbona contro lo Sporting. I giocatori, infatti, sono costantemente monitorati perché il rischio del contagio è sempre altissimo e la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis ha ulteriormente fatto aumentare l'attenzione da parte dello staff medico del Napoli. Prevenzione sì, ma preoccupazione fino a un certo punto, visto l'ottimo lavoro svolto fin qui dai medici. Il club, infatti, fino ad oggi non ha ancora riscontrato alcun caso di Covid-19 tra i giocatori, visto che l'unico positivo è stato Petagna, che però ha contratto il virus mentre era in vacanza in Sardegna, ovvero prima di aggregarsi al gruppo squadra e ha svolto tutta la trafila di quarantena e isolamento prima di ritrovare gli azzurri due giorni fa sul campo di Castel Volturno dove ha incontrato per la prima volta anche Gattuso.A proposito degli azzurri, il capitano del Napoli ha subito mandato un messaggio al presidente De Laurentiis per accertarsi del suo stato di salute e per augurargli una pronta e completa guarigione. Il gesto da parte di Insigne è stato accolto come un messaggio da parte di tutta la squadra che mai come in questo momento si è stretta attorno al presidente dimostrando tutta la sua vicinanza. Il patron, infatti, ha trascorso tante giornate in compagnia dei suoi ragazzi nelle ultime settimane, quando è stato al loro fianco per tutta la durata del ritiro precampionato che si è tenuto a Castel di Sangro fino allo scorso fine settimana. Anche Gattuso non si è fatto attendere. Una volta appresa la notizia, l'allenatore del Napoli ha subito contattato De Laurentiis per sentire dalla sua stessa voce le condizioni del presidente. Tra i due il rapporto è molto stretto e anche in questa occasione Gattuso ha dimostrato il suo forte legame con il presidente. Discorso analogo anche per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, una sorta di braccio destro per il presidente del Napoli, soprattutto in questo momento in cui il mercato è al centro dei pensieri di ogni club. Insomma, tutto lo staff tecnico si è mobilitato per far sentire la propria vicinanza al presidente augurandogli di tornare quanto prima al seguito della squadra, tanto più che domenica 20 ci sarà l'esordio ufficiale degli azzurri nel match delle 12.30 sul campo del Parma nella prima di campionato.