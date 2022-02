Aurelio De Laurentiis non è solo il presidente di un club di Serie A, né soltanto un produttore cinematografico. ADL è un personaggio a tutto tondo, di quelli con la p maiuscola, capaci di creare scompiglio soltanto con una dichiarazione. Il patron azzurro è uno di quelli che sa come usare la comunicazione. Non a caso è anche un re dei social network.

Stando a quanto rilevato dall'Osservatorio Social Top Manager, il presidente del Napoli è - ancora - il più attivo su Twitter tra i suoi colleghi. Vanta infatti 684 mila follower e un'attività costante sulla piattaforma, che gli ha consentito di conservare il gradino più alto di questa speciale classifica.

Nel periodo di analisi - novembre 2021-gennaio 2022 -, oltre a rilasciare aggiornamenti sulla squadra, il presidente ha usato Twitter con lo sguardo rivolto all’attualità. Ha dato un ultimo saluto all’attrice Monica Vitti, ha espresso il proprio sostegno al presidente del consiglio Mario Draghi e al presidente della repubblica Sergio Mattarella e ha augurato ai propri follower un buon anno nuovo, lanciando il proprio messaggio di speranza.

Al secondo posto troviamo sempre un protagonista del mondo del calcio, Andrea Agnelli, con 163 mila follower. L’ultimo aggiornamento del profilo del presidente della Juventus risale però al 18 giugno, facendo segnare sei mesi di inattività.