Come a giugno scorso per la finale della Coppa Italia a Roma, anche stasera a Reggio Emilia Aurelio De Laurentiis ci sarà. Il patron azzurro raggiungerà oggi la squadra azzurra di Gennaro Gattuso che fa stanza a Parma, per poi presenziare alla importante super sfida di questa sera contro la Juventus che assegnerà la Supercoppa italiana 2020.

Impossibile mancare per ADL, che non ritroverà però l'amico e avversario Andrea Agnelli, assente giustificato. Nel frattempo la squadra di Gattuso - dopo la conferenza congiunta con Insigne di ieri sera allo stadio - si è risvegliata a Parma, a trenta minuti di distanza dalla sede del big match. Questa mattina rifinitura al Tardini in cui Gattuso potrà scegliere le ultime riserve sulla squadra da schierare in campo al Mapei Stadium.

Ultimo aggiornamento: 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA