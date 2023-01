De Laurentiis a Report: «Ho usato Agnelli contro i Fondi»

«Ho usato il signor Agnelli, perchè mi serviva che lui mi andasse in culo ai Fondi che erano un’altra stronzata». Così comincia l'intervista di Aurelio De Laurentiis a Report, di cui un'anticipazione è stata già svelata in vista della messa in onda di questa sera. Al centro del discorso, la Lega Serie A: «Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette-otto anni a un Fondo. Allora io dico: ma che siete matti? E ho usato Agnelli, perché chiaramente se entrava il Fondo non gli permettevano di fare la Superlega, così lui si è scagliato contro i Fondi».

Lo scontro dei Presidenti dei club di serie A nella Lega Calcio. C'è chi vorrebbe l’ingresso di un fondo nella Lega, opzione osteggiata dal presidente del Napoli che ha trovato un alleato in Andrea Agnelli.#Report questa sera alle 21.20 su #Rai3👇 pic.twitter.com/CZebATvjJI — Report (@reportrai3) January 16, 2023