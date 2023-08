De Laurentiis, shopping ad Amalfi: il presidente del Napoli fa tappa in Costiera

Tappa ad Amalfi questa mattina per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Proveniente in barca dal Cilento dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza, il numero uno della società campione d'Italia, è approdato con il tender al pontile Il Faro, raggiungendo poi a piedi insieme con la moglie il centro della città.

In piazza Duomo il primo bagno di folla per De Laurentiis e signora che soi sono poi diretti presso i negozietti della civettuola piazzatta dei Dogi per fare compere. Qui il presidente del Napoli ha acquistato il necessario per rinpinguare la dispensa della barca con la quale sta girando le coste della Campania.

Anguria, pane, verdure sono stati poi trasferiti presso il pontile con uno dei carelli elettrici mentre De Laurentis, che nel frattempo ha concesso selfie e foto ricordo senza fare accenno a movimenti di mercato del Napoli, si è fermato presso il Lido Azzurro, dove l'amico Antonio Pisani gli ha regalato pomodori a grappoli e in conserve.