De Laurentiis, summit con l'agente di Kvaratskhelia

Napoli-Milan sarà uno spettacolo anche per gli agenti di tanti calciatori che non vogliono mancare. A Napoli, in queste ore, anche Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, che per l'occasione ha incrociato anche Aurelio De Laurentiis, come riportato da GeoTeam: un summit tra due parti che negli ultimi mesi si sono incontrate tante volte in città, anche per parlare del futuro del calciatore georgiano che con ogni probabilità vedrà ritoccarsi il contratto a fine stagione dopo un'annata da protagonista.