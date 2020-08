Ultimo aggiornamento: 16:35

Aurelio De Laurentiis non ci sta, il patron azzurro intervenuto in conferenza dal ritiro di Castel di Sangro tuona contro i vertici del calcio europeo, rei a suo parere di avere organizzato male il rientro in campo dei club nelle varie leghe nazionali dopo la mini sosta tra una stagione e l'altra.«Cosa mi aspetto dal prossimo anno? Dipende da quanto ci faranno lavorare» ha subito detto De Laurentiis. «Giocare ogni tre giorni con stadi chiusi è una follia. Sembriamo attori affittati per recitare una commedia. Non lavoriamo per Ceferin, è lui che lavora per noi. Serve rispetto per i tifosi e per le leghe nazionali, che sono la cosa più importante».