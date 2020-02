LEGGI ANCHE

«Hai visto quanto è forte l' Atalanta ?», dice Aurelio De Laurentiis rivolto a un tifoso romanista illustre come Carlo Verdone , nel giorno dell'anteprima nazionale del suo nuovo film «Si vive una volta sola».Col Napoli in rimonta, la Roma solo sei punti più avanti e un nuovo duello tra azzurri e giallorossi in vista per il finale di stagione, dunque, il presidente azzurro guarda anche verso quel quarto posto che vorrebbe dire qualificazione Champions, attualmente occupato proprio dai bergamaschi. Ma, dopo lo sfogo dei giorni scorsi sul mancato utilizzo del Var in troppe occasioni controverse, aggiunge anche, tra il serio e il faceto: «Ormai, hanno iniziato a fare tutti quanti i piagnoni».