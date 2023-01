Tutti gli uomini del presidente. E ovviamente, il presidente al centro di tutto. Vertice in mattinata per Aurelio De Laurentiis allo stadio Maradona con la figlia Valentina, l'ad Chiavelli e altri esponenti del club azzurro. Al centro dell'incontro gli interventi da realizzare all'interno dello stadio in vista sia della Champions League che del ritorno della Nazionale azzurra il 23 marzo per la gara con l'Inghilterra. Ci sono alcune criticità legate alle aree riservate agli ospiti che vanno risolte mentre la bufera dell'altra sera, quasi al termine dell'ottavo di Coppa Italia, ha sollevato un'altra questione legata alle coperture approssimative delle tribune. Nella Posillipo, dove c'è pure l'area destinata alla stampa, la pioggia è caduta fitta come se non ci fosse copertura. Questione, questa, che non riguarda certo il Napoli ma l'ufficio tecnico del Comune che da ieri è stato aggiornato sui disagi agli spettatori e a tutti i presenti.



Gli investimenti allo stadio sono numerosi, ma nonostante i tanti miglioramenti, l'impianto mostra ancora tutte le lacune della sua età. Ora ci sono un bel po' di fondi da utilizzare. La Giunta regionale della Campania ha deliberato a dicembre lo stanziamento di 500mila euro per i lavori di ristrutturazione previsti all'interno dello stadio.

È l'ennesimo intervento della Regione per l'impianto di Fuorigrotta che, oltre al restyling per le Universiadi, stanziò già 1,5 milioni per la creazione del miglio azzurro dai garage al campo. Il Comune di Napoli e la società azzurra sono da giorni in contatto anche per trovare un'intesa per la creazione di un museo dedicato alla squadra della città proprio nella maxi-struttura. Ma intanto sono stati stanziati, come fondi ordinari del Comune, con apposita delibera approvata in giunta, 374mila euro per i lavori ai bagni dello stadio a destinati ai disabili, raccogliendo le sollecitazioni giunte da più parti.

L'obiettivo dell'amministrazione è terminare tali lavori entro la fine di gennaio. A questa somma va aggiunta la cifra pari a circa 2 milioni di euro della Città Metropolitana per realizzare la manutenzione straordinaria dello stadio. Ed è per questo che De Laurentiis ha voluto personalmente fare il punto della situazione degli interventi di quella che è, in ogni caso, la Casa del Napoli. Anche se una casa in affitto.