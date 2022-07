Il Bayern più vicino a De Ligt, Salihamidzic: «A buon punto»

Juventus sempre impegnata in prima battuta sulla cessione del difensore olandese De Ligt. Il Bayerno Monaco resta in pole position. Della trattativa ha parlato Hasan Salihamidzic, ds del Bayern, in un'intervista alla Bild: «Per me era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved: sono stato alla Juventus per quattro anni da calciatore e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ma adesso dobbiamo

essere pazienti e vedere cosa succede».

Il dirigente dei bavaresi ammette di essere ottimista e di essere «al momento in una buona posizione». «Terremo gli occhi aperti, vedremo cosa succede sul mercato e faremo il meglio per il Bayern», ha aggiunto.

Juve che intanto pensa al sostituto e nella lista il preferito resta Bremer del Torino che è anche nel mirino dell'Inter. Il club nerazzurro è intanto sempre impegnato nella cessione di Skriniar al Psg, discorso a buon punto si attende però l'accelerata decisiva per arrivare alla fumata bianca.

Obiettivo numero uno del Milan resta De Katelaere del Bruges, trattativa in corso da tempo ma non si è ancora arrivati alla chiusura, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per arrivare alla conclusione dell'affare da parte del club rossomero.