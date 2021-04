De Paul al Napoli, l'Udinese apre: «A fine anno parlerà con il club»

Tornano ad concretizzarsi le voci di un interessamento forte del Napoli per Rodrigo De Paul. L'argentino piace agli azzurri, come confermato anche dallo stesso club qualche giorno fa, e pare che per De Paul l'addio all'Udinese possa concretizzarsi a fine anno. «Ho visto la sua grande crescita in parallelo dentro e fuori dal campo. Ha acquisito una mentalità fortissima, di grande livello. Al di là delle qualità calcistiche, ciò che non potete vedere è che lui è un leader vero», ha commentato l'allenatore dell'Udinese Gotti.

Che poi parla anche del mercato. «Andrà via? Non posso saperlo, il mercato non posso saperlo io in prima persona» ha specificato l'allenatore bianconero. «È a Udine da cinque anni, ha espresso valori che si alzano in continuazione. A fine campionato si siederà a tavolino con la società per decidere il da farsi» ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.