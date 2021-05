De Paul e il Napoli più lontani: piace anche a Liverpool e Atletico

Sarà complicato per Napoli e Milan tenere ancora in Serie A Rodrigo De Paul. Gli azzurri e i rossoneri sono i più interessati alle magie del 27enne argentino che negli ultimi anni si è fatto apprezzare con la maglia dell'Udinese, ma con ogni probabilità il futuro del centrocampista sudamericano sarà in Premier League o in Liga.

Tanti sono i club fuori dall'Italia che seguono De Paul: in Inghilterra sembrano aver pronto il portafogli il Liverpool di Klopp e anche il Leeds di Marcelo Bielsa, che da sempre ha un debole per il connazionale. Ma c'è un altro argentino che guarda a De Paul con insistenza: secondo The Sun, l'Atletico Madrid, fresco campione in Spagna, sarebbe pronto a investire i 40 milioni che l'Udinese chiede per lasciarlo andare, anticipando così la concorrenza italiana.