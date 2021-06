De Paul, l'Udinese spara alto: Atletico e Milan davanti al Napoli

La cifra richiesta dall'Udinese per lasciare andare questa estate Rodrigo De Paul sarà altissima, superiore ai 40 milioni, una valutazione di mercato che costringe tanti club a tirarsi indietro. Tra gli interessati anche il Napoli di Luciano Spalletti, che non sembra ormai essere in prima fila per lui.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Atletico Madrid e Milan sarebbero in vantaggio. Il club spagnolo può puntare forte sull'argentino, mentre i rossoneri dovranno aspettare che Calhanoglu decida il suo futuro prima di affondare il colpo.