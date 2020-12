Tra i nomi accostati al mercato del Napoli negli ultimi mesi c'è sempre stato quello di Rodrigo De Paul, la stella argentina dell'Udinese che avrebbe potuto lasciare il Friuli già la scorsa estate. «Udine è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città sia dal club, mi mancherà quando la lascerò» ha detto a Sky l'argentino che in Italia è seguito anche dall'Inter.

E sul futuro, De Paul non ha dubbi: «Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions» ha detto a Sky. «Sono certo che li giocherò prima o poi, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, non voglio forzare nulla, andrò via da Udine al momento giusto».

