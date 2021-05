De Paul, Pozzo non lo molla: «Speriamo resti ancora con noi»

Quello di Rodrigo De Paul è un profilo che piace a tanti club in Italia e in Europa, ma l'Udinese proprio non ci pensa a privarsi del talentuoso numero 10 argentino. «È un giocatore importantissimo, è uno dei migliori giocatori mai visti circolare a Udine nella mia gestione» ha detto il presidente del club Giampaolo Pozzo parlando del futuro del giocatore che interessa anche al Napoli.

LEGGI ANCHE Napoli, Boga dice addio al Sassuolo: «È il momento di crescere altrove»

«È un giocatore fantastico, speriamo che resti ancora con noi perché con lui ci siamo divertiti e vorrei divertirmi ancora» ha continuato Pozzo nell'intervista rilasciata a Sportitalia. «La Champions League per l'Udinese è sempre stato un obiettivo da raggiungere, non è semplice ovviamente però lotteremo sempre per arrivarci» ha concluso.