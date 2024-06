De Laurentiis, De Sica ricorda: «Con l’incasso di “Natale sul Nilo” comprò il Napoli»

Se dici “cinepanettoni” non puoi non pensare a Christian De Sica. E, di riflesso, anche ad Aurelio De Laurentiis, che ne li ha resi il marchio di fabbrica della sua Filmauro.

L’attore romano, intervistato da Gianluca Gazzoli per il podcast “Passa dal Basement”, ha raccontato che il patron azzurro «comprò il Napoli con l’incasso di “Natale sul Nilo”, film del 2002 che gli fruttò 42-43 milioni di euro. Cifre folli per quei tempi».

De Sica ha poi spiegato i motivi del suo allontanamento da Massimo Boldi: «Non ci fu nessun litigio tra di noi, ma lui lasciò Aurelio per firmare un contratto con Mediaset. Io con De Laurentiis ho avuto un contratto di trent'anni, non potevo muovermi. Poi Massimo è tornato ma Aurelio non ci ha più fatto fare film assieme. Io avevo il mio film, Boldi il suo. Il motivo? Con un film solo avrebbe guadagnato la metà», scherza l’attore classe 1951.