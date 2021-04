Napoli, il Sassuolo blinda De Zerbi: «Ci piacerebbe continuare insieme»

Tra i nomi accostati alla panchina del Napoli del futuro resta quello di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo stimato in Italia e chiacchierato anche all'estero. «De Zerbi allo Shakhtar? È legato a noi, come noi siamo legati a lui. Non ci meravigliano le richieste, ma il nostro è un progetto comune» ha spiegato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali.

«Come società sappiamo cosa fare, abbiamo un progetto tecnico-sportivo, economico e abbiamo le idee chiare» ha continuato Carnevali provando a trattenere De Zerbi. «Ci sentiremo nei prossimi giorni e faremo le valutazioni, a noi farebbe piacere proseguire insieme. E, secondo me, anche a lui, perché qui c’è serietà e voglia di crescere».