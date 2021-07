Decibel Bellini dice no alla Salernitana: «Vorrei morire a 99 anni al Maradona»

Decibel Bellini nuovo speaker della Salernitana neo promossa in Serie A? A rispondere è lo stesso speaker che in questi anni ha accompagnato le partite del Napoli: «Stamattina ho letto notizie completamente inventate secondo le quali io dovrei lasciare il Napoli per la Salernitana. Vorrei semplicemente ricordare a tutti che questa eventualità non si potrà mai concretizzare né in questa vita e neppure in un’altra, perché fino a quando esisterò, sarò sempre legato al Napoli» le parole sui social. «Auguro ogni bene alla Salernitana, sarà bellissimo giocare e sfidarci sul prestigioso palcoscenico della serie A, ma se potessi scegliere come morire sceglierei di farlo a 99 anni col microfono in mano sul prato dello stadio Maradona di Napoli».