Interviste esclusive a De Laurentiis, irruzioni a Castel Volturno da mister Gattuso, ma anche collegamenti da Torino con Sarri, da Milano con Conte o addirittura dall’altra parte della Manica per ascoltare le parole di Ancelotti: tutto questo e tanto altro a Delietta Gol, il nuovo programma condotto dalla giornalista Delia Paciello con Lino d’Angiò, il maestro delle imitazioni e della comicità che torna in grande stile sugli schermi televisivi. «Mi divertirò come ho sempre fatto a portare un sorriso attraverso le mie parodie nel mondo del calcio – ha commentato il noto attore comico e imitatore -, ricordando che è pur sempre un gioco. L’obiettivo è quello di raccontare i fatti che accadono di settimana in settimana da un punto di vista ironico. Da anni con le caratterizzazioni di De Laurentiis, Benitez, Sarri, Ancelotti e ora Gattuso racconto quello che accade e sarà un piacere farlo in questa produzione insieme ad una simpatica conduttrice come Delia, anzi Delietta».



Approfondimenti calcistici e informazione ma trattati col sorriso e tante sorprese in un programma giovane e veloce, sempre sul pezzo, che ogni settimana accoglierà ospiti d’eccezione provenienti dal mondo del calcio e dello spettacolo: dall’ex portiere Gennaro Iezzo, a mister Pasquale Casale, fino al primo capitano dell’era De Laurentiis Gennaro Scarlato, e tanti altri. Ma si annuncia anche la presenza di numerosi vip, non mancherà l’appuntamento con la Soubrettina Lisa Fusco che racconterà le sue novità in diretta.



«Il calcio è un argomento serio, ma è pur sempre uno sport e va trattato senza prendersi troppo sul serio», ha fatto sapere la conduttrice con un gioco di parole. «Ecco perché a Delietta Gol non mancheranno le risate grazie anche al mio compagno di avventura Lino D’Angiò, pur trattando il calcio con estrema attenzione all’informazione, come uso fare sempre nel mio lavoro. Ma già il titolo la dice lunga… è carico di ironia».



Il programma partirà dalla Campania, precisamente da Napoli, ma tratterà i temi attuali e giornalistici relativi alla Serie A e sarà trasmesso oltre che sull’emittente interregionale Tele A a partire da marzo anche in syndication su tutto il territorio nazionale e in streaming sui siti delle emittenti e sulle pagine Fb.



A contribuire alla produzione televisiva insieme al Gruppo Tele A, grandi aziende napoletane diffuse ormai anche al Nord come Euronics Gruppo Tufano e altre presenti su tutto il territorio nazionale, dal Lazio al Trentino, coordinate dall’agenzia di Latina Multiservice srls, che attraverso la manager e organizzatrice di molti fra i maggiori eventi di rilievo in Italia Assunta Maria Capozzi, ha preso in carico il progetto e il suo sviluppo nelle varie fasi di realizzazione e restando alle spalle dello staff di professionisti che lavora alla trasmissione.



L’appuntamento è ogni mercoledì in diretta alle 19 a partire dal 12 febbraio, con numerose repliche nei giorni successivi. Manca poco dunque al fischio d’inizio di Delietta Gol, e a quanto pare ne vedremo delle belle. © RIPRODUZIONE RISERVATA