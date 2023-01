Demme all'Adana Demirspor, Montella ammette: «Lo seguo da quando ero a Firenze»

«Lo seguo da quando allenavo a Firenze». Così Vincenzo Montella ammette l'interesse di mercato per Diego Demme, centrocampista italo-tedesco del Napoli che l'allenatore italiano porterebbe volentieri in Turchia, al suo Adana Demirspor, in questa finestra di mercato invernale. «Qualcosa stiamo provando a fare anche se non è semplice. Ci manca qualcosa in alcune posizioni, vediamo».

Tra i desideri di mercato, Demme sembra in cima alla lista: «Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. È comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A» ha ammesso a Radio Rai Montella «Il Napoli ha un bel vantaggio, ma che credo che il campionato non sia finito. Sono contento per Luciano Spalletti, che meriterebbe di vincere il campionato anche in Italia: per l'allenatore che è e per la sua carriera. Il campionato è ancora molto lungo e Luciano questo lo sa».