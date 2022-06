Demme al Valencia, l'agente nega: «Piace a Gattuso ma non c'è nulla»

Tra i tanti azzurri in cerca di collocazione per il futuro anche Diego Demme, centrocampista azzurro che ha giocato poco nell'ultimo anno e potrebbe lasciare Napoli dopo appena due anni. «Demme vive le situazione del calcio in maniera sempre molto equilibrata. Non so se nella gerarchia mentale di Spalletti gli infortuni abbiamo condizionato le scelte ma si è sempre messo a disposizione al massimo ogni volta che è stato chiamato in causa» ha detto il suo agente Marco Busiello.

«Io lo vedrei bene con Fabian, per me si completano, ma le scelte le fa Spalletti che sa benissimo come valorizzare i giocatori che ha in rosa» ha detto l'agente a Radio Kiss Kiss. Per Demme l'ipotesi Valencia, dove ritroverebbe Gattuso: «A mercato aperto ci sono questi rumors. Gattuso ha dimostrato che Demme è un giocatore stimato, avendolo avuto a Napoli. Si cerca di trovare questo tipo di notizie, ma non c'è stato nulla nulla di concreto».