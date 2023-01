Demme, nuova pretendente in Bundes: lo vuole l'Augsburg

Sembrano aumentare le pretendenti per Diego Demme in giro per l'Europa e una fetta importante dei club che sembrano essersi messi in fila per lui arriva chiaramente dalla Germania, lì dove il centrocampista italo-tedesco ha saputo ben figurare con la maglia del Lipsia prima di approdare in Italia e in azzurro nell'inverno del 2020.

Secondo i media tedeschi, infatti, ora ci sarebbe anche l'Augsburg interessato al centrocampista del Napoli, un rinforzo che aiuterebbe la squadra della Baviera a uscire dalla zona più preoccupante della classifica, a ridosso delle ultime posizioni. Per Demme si erano già interessate Hoffenheim e soprattutto Eintracht Francoforte, squadra che il Napoli affronterà in Champions League a febbraio.