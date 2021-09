Napoli, Demme rivede il campo: due giorni di riposo agli azzurri

Si chiude oggi la settimana di lavoro del Napoli di Spalletti. Nell'ultimo allenamento settimanale al Konami Center si è rivisto in campo anche Diego Demme: per il centrocampista azzurro un allenamento personalizzato, in attesa di potersi riaggregare al gruppo di compagni.

Spelletti ha concesso alla squadra due giorni di riposo, senza allenamenti per sabato e domenica. Il Napoli si ritroverà direttamente lunedì, in occasione della gara amichevole contro il Benevento in programma alle 21 allo Stadio Maradona.