Il futuro di Diego Demme resta un rebus: il centrocampista tedesco che era stato costretto a fermarsi nei giorni scorsi per un leggero infortunio ha ripreso gli allenamenti con i compagni e prosegue la preparazione a Castel di Sangro.

Diversi club di Bundesliga hanno manifestato interesse nei suoi confronti ma poi le trattative finora non sono decollate: una situzaione da continuare a monitorare per tutto il periodo del mercato. Demme che arrivò a gennaio 2020 ebbe un buon inizio con Gattuso allenatore, giocò con continuità e festeggiò la vittoria della coppa Italia con la vittoria all'Olimpiico sulla Juve. Poi dopo l'arrivo di Spalletti e con la continua crescita di Lobotka nel ruolo di playmaker ha avuto meno spazio e la stagione scorsa, complice anche l'infortunio iniziale, ha giocato pochissimo.

Da capire ora quale sarà il suo futuro, se cioè si concretizzerà qualcosa in chiave cessione a qualche club europeo, in particolar modo tedesco, oppure se dovesse restare ancora in maglia azzurra.