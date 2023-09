Demme verso la Turchia: Fenerbahce in pole, si muove anche l'Istanbul

Il futuro di Diego Demme può ancora essere in Turchia. Come riportato dal portale Milliyet, il Fenerbahce ha ancora in programma un acquisto prima della chiusura del calciomercato, che in Turchia sarà ancora a disposizione per qualche giorno.

Il centrocampista del Napoli, sempre più ai margini del progetto di Rudi Garcia, è tra i calciatori seguiti molto da vicino: insieme con Demme, anche Ugochukwu, Al-Musrati e Fabricio Diaz. Sull'italo-tedesco del Napoli, però, nelle ultime ore sarebbe arrivato anche l'Istanbul Basaksehir, pronto a inserirsi nelle ultime ore del mercato in caso di mancato passaggio al Fenerbahce.