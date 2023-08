Demme-Hertha si stringe: l'azzurro ha già dato il suo ok

Manca ancora qualcosa per far volare una trattativa ancora mai partita. Diego Demme, però, se dovesse essere ceduto dal Napoli, andrà con ogni probabilità all'Hertha Berlino, che ha scelto lui già da diverse settimane per rinforzare il centrocampo in vista del prossimo campionato, come confermato anche da Berliner Kurier in queste ore.

In Germania aspettano solo il ritorno di Demme, che nel 2020 aveva lasciato il Lipsia per accettare il Napoli. Ma dopo l'ultima stagione in panchina, il centrocampista italo-tedesco è pronto a tornare: all'Hertha Berlino, però, dovranno far quadrare i conti: Demme si taglierà lo stipendio per poter tornare nella capitale tedesca, ma al club servirà ancora qualche cessione prima di potersi sedere a tavola con Aurelio De Laurentiis per trattarne l'acquisto.