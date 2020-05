LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stato il protagonista delle ultime ore in casa Napoli . Ieri il centrocampista azzurro era stato immortalato dai canali ufficiali del club per tutta la giornata: dal caffé del risveglio alla cura delle piante, sino ovviamente all'allenamento quotidiano fatto in casa, uno degli ultimi visto che domani il club riaprià le porte del Centro Tecnico di Castel Volturno.L'italo-tedesco ha però fatto strabuzzare gli occhi ai fan soprattutto per un video caricato dai suoi account social di primo mattino.ha infatti immortalato l'alba napoletana su Instagram, godendosi i colori del Golfo con il sole pronto a sorgere, confermando il grande amore per la città che lo ospita dallo scorso gennaio.