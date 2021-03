Demme corre da solo: infiammazione al tibiale posteriore

Non solo il problema alla mano sinistra di David Ospina, ad inaugurare la nuova settimana di lavoro del Napoli anche i guai di Diego Demme. Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro, infatti, il centrocampista italo-tedesco ha fatto lavoro differenziato oggi in palestra e piscina, a causa di una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra.

Come per Ospina, dunque, anche Demme verrà rivalutato dallo staff medico azzurro nelle prossime ore, in attesa di capire se riuscirà a recuperare per il Crotone e soprattutto per la sfida alla Juventus. In attesa di recupero completo anche Amir Rrahmani e Andrea Petagna: i due azzurri hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato sul campo.