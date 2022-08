Demme ko, esami dopo il trauma in allenamento: frattura al piede

Brutta notizia per il Napoli di Luciano Spalletti e per Diego Demme, centrocampista azzurro che ieri ha dovuto lasciare anzitempo la seduta di allenamento della squadra in campo a causa di un fortuito scontro di gioco che ha messo ko il piede.

Come informato dal Napoli, infatti, questa mattina come da protocollo Demme ha sostenuto i controlli in seguito al trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami effettuati insieme con lo staff medico del Napoli hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione che lo vedrà protagonista almeno per le prossime tre o quattro settimane con lo staff medico azzurro.