Nuova avventura per Vincenzo Capuano, pizzaiolo napoletano che, dopo aver aperto diverse pizzerie in città, è sbarcato anche a Berlino. E in Germania non poteva mancare l'amico Diego Demme: il centrocampista italo-tedesco del Napoli ha partecipato all'inaugurazione del nuovo locale in Germania con un premio, una margherita fatta per lui.

