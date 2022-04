Demme, messaggio a Spalletti: «Se vuole sono pronto»

Intervistato da Bild in Germania per giocare d'anticipo la sfida tra Atalanta e Lipsia (sua ex squadra) in Europa League, Diego Demme ha potuto anche commentare il suo momento con la maglia azzurra. «Lipsia la sento ancora come casa mia, ma ora sono a Napoli. Ho portato un forno per le pizze anche a casa in Germania, qui non mi servirebbe perché non potrei mai farla più buona che in pizzeria» ha scherzato il centrocampista italo-tedesco.

«Le cose vanno bene in campo, siamo in corsa per il campionato. Non ho avuto molta continuità e minuti fin qui, ma sto lavorando duro: Spalletti sa che sono pronto se avrà bisogno di me» ha continuato Demme, che in questa stagione ha messo insieme appena 900 minuti tra tutte le competizioni. «Chi passa tra Lipsia e Atalanta? Saranno due gare interessanti, non c’è un vero favorito».