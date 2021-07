Demme, ginocchio ko: domani gli esami, ecco come sta

Dopo Elmas, Luciano Spalletti perde un altro pezzo: al 18’ della gara amichevole contro la Pro Vercelli, infatti, è uscito per infortunio Diego Demme: il calciatore azzurro è stato travolto nel cerchio di centrocampo da Comi, attaccante avversario, e non è riuscito a uscire dal campo con le sue gambe. Secondo quanto riportato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, per il centrocampista italo-tedesco domattina ci saranno i primi esami che valuteranno l'entità dell'infortunio.

🏥 Diego Demme è stato sostituito per infortunio al ginocchio destro.

Il calciatore, domani mattina, si sottoporrà ad accertamenti strumentali. pic.twitter.com/JRbBCObKQW — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 24, 2021