Napoli, Demme aspetta Italiano: «Sarebbe perfetto per lui»

Il futuro di Diego Demme ora è sospeso. Il centrocampista italo-tedesco è rimasto completamente fuori dai piani di Spalletti nell'ultimo anno ma la partenza dell'allenatore toscano potrebbe essere un elemento nuovo per decidere il domani. «Si sta occupando di Diego molto più il papà in questo momento per questioni familiari. Inutile nascondere la passione che c'è per il Napoli per la famiglia di Demme. Oggi è prematuro parlare di tutto» ha spiegato il suo agente Marco Busiello.

«Negli anni scorsi c'era stato un'interesse della Fiorentina come per anche altri club. Rientra prefettamente nel gioco di Italiano, è un centrocampista centrale che smista velocemente» ha continuato l'agente a Radio Kiss Kiss con l'attuale allenatore dei viola che sembra il primo indiziato del Napoli per la panchina. «Speriamo gli vada bene la partita di questa sera».