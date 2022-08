Demme non vuole lasciare Napoli: «Ma vuole giocare di più»

Fabian esce, Ndombelé entra. Ma quale futuro per Diego Demme? «Non abbiamo avuto comunicazioni differenti dal Napoli per Diego. Vorrebbe giocare di più come tutti e cerca il suo spazio. Anche dopo l'arrivo di Ndombele niente è cambiato» ha spiegato Marco Busiello, agente del centrocampista italo-tedesco che parte dietro nelle gerarchie di Spalletti.



«Se dovesse essere la stessa situazione dello scorso anno non sarebbe una cosa positiva. Il giocatore non ha mai chiesto di andare via, sta benissimo al Napoli e ha voglia di essere al centro del progetto» ha continuato a Radio Kiss Kiss l'agente. «A Napoli stanno arrivando giocatori importanti. Sono arrivati interessamento dall'estero e anche dall'Italia per lui, è molto apprezzato perché può fare più ruoli. Gattuso? Non ci abbiamo mai parlato quest'estate».